Sono stati sorteggiati i gironi di Europa League: per la Roma il Betis, il Ludogorets ed Helsinki

A Istanbul sono andati in scena in sorteggi dei gironi di Europa League, che ha visto la Roma e la Lazio tra le italiane protagoniste. I giallorossi sono capitati nel gruppo C con tre avversari di diverso spessore.

Dalla seconda fascia, la Roma ha pesca il Ludogorets, dalla terza il Betis e della quarta l’Helsinki.

GIRONE C

ROMA

LUDOGORETS

BETIS

HELSINKI