Soulè racconta: «CR7 venne a sedersi a pranzo con me un altro compagno. Parlammo per un’ora. Io ero sotto shock, non ci credevo»

Soulè si racconta: «Cristiano Rolando venne a sedersi a pranzo con me un compagno. Io ero sotto shock, non ci credevo»

Matias Soulé, ex giocatore della Juventus, ora alla Roma, è intervenuto sul canale Youtube “Los Edul” raccontando i retroscena sul suo arrivo in bianconero. Le parole:

ARRIVO ALLA JUVE – «Incredibile. Non ero ancora in prima squadra, ma cominciai ad allenarmi. C’erano Dybala e anche Cristiano Ronaldo. Una volta, CR7 venne a sedersi a pranzo con me un altro compagno. Parlammo per un’ora. Raccontava tutto, anche della sua vita a Madrid. Io ero sotto shock, ma facevo domande. Non ci potevo credere».

FROSINONE – «Non giocavo tanto nella Juve e ho optato per andare via, avevo bisogno di giocare: siamo retrocessi col Frosinone all’ultima giornata, avevamo bisogno di un pareggio ma abbiamo perso. Comunque mi ha aiutato a crescere. Ero minorenne e sono venuto con la mia famiglia, senza pensarci due volte: è stato tutto molto veloce».