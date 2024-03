Soulé: «Olimpiadi un sogno, Juve? non so cosa succederà»

Le parole di Matias Soulè sul suo futuro: «Mi piacerebbe restare alla Juve, ma al momento non so ancora cosa succederà»

Intervistato da DSports, Matias Soulé ha parlato del suo possibile ritorno in futuro alla Juve e non solo. Di seguito le sue parole.

«Le Olimpiadi sarebbero un sogno, ma non ne ho ancora parlato con la Juve, non so se resterò o meno. Quando arriverà il momento ne parlerò con loro per lasciarmi partecipare. Al Ittihad a gennaio? Dopo la gara con il Cagliari il mio agente mi ha riferito la situazione in modo molto veloce, così come aveva fatto il ds della Juve, ma sapevo subito che non c’era possibilità che ci andassi. Sarebbe un sogno giocare in Premier, anche se mi piacerebbe restare alla Juve».

