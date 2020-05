Spadafora a Rai 2: «Il 28 maggio decideremo se e quando ripartirà il campionato»

Vincenzo Spadafora ha parlato ai microfoni di Rai 2 durante il Tg Sport: queste le parole del Ministro dello Sport

RIPRESA ALLENAMENTI – «Mi sembra un’ottima notizia. Sono state fatte alcune valutazioni puntuali con la FIGC che è stata disponibile a rivedere la sua prima proposta e questo ha aiutato. Si evita l’autoisolamento iniziale per consentire a tutte le squadre di avviare gli allenamenti nonostante non tutte godano dei centri sportivi adeguati».

QUARANTENA – «Evitata la quarantena collettiva? Oggi la situazione ci consente di rivedere queste regole in maniera migliorativa. È giusto che si provi a ripartire anche nel mondo del calcio se la situazione lo permette».

DATA CERTA – «A me fa piacere dargli una buona notizia. Ho convocato poco fa una riunione per il 28 maggio alle 15 con Gravina, Dal Pino e tutte le componenti. Giovedì prossimo saremo in grado di decidere se e quando ripartirà il campionato».

PLAYOFF – «Se si inizia il campionato bisogna concluderlo quindi tutte quelle opzioni atte a concludere il campionato sono ben accolte».

CALCIO – «Chiusura come in Francia? Sarebbe stata la scelta di impulso. Io ho reagito con durezza perché 3-4 settimane fa mi veniva chiesto in quel momento la data di riapertura di un campionato. Lo trovo vergognoso rispetto alla situazione che stavamo vivendo all’epoca. Ora che sta ripartendo tutto il Paese in sicurezza è giusto che il calcio e lo sport ripartano. L’idea che io sia contro il calcio la trovo solo fastidiosa».