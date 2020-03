Spadafora: «Serie A in chiaro? Modificherò la legge Melandri»

Continua la battaglia di Spadafora contro la Lega per trasmettere la Serie A in chiaro: le parole del ministro dello Sport

Intervenuto nel corso di 90° minuto, in onda su Rai Due, il ministro dello Sport Spadafora ha ammesso di non volersi arrendere nella lotta contro Lega e broadcaster per la trasmissione in chiaro della Serie A.

«Non si è trovato l’accordo in nome del dio denaro. E’ come se il mondo del calcio vivesse fuori dalla realtà. Metterò mano alla legge Melandri. Quello che ho visto in questi giorni è un mondo che si è chiuso a riccio che non ha pensato al Paese. Si tratta di decisioni a tutela della salute degli italiani».