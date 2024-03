Spagna-Brasile: orario, dove vederla e probabili formazioni

Al Santiago Bernabeu in campo la sfida amichevole tra Spagna e Brasile: orario, dove vederla e le probabili formazioni

Al Santiago Bernabeu in campo la sfida amichevole tra Spagna e Brasile. Un’amichevole di lusso in terra spagnola quella tra la formazione iberica e la Selecao. Tanti i campioni che si affronteranno in campo e regaleranno spettacolo. Andiamo a scoprire tutto le info sulla partita: dove vederla, l’orario e le ultimissime sulle probabili formazioni.

Spagna-Brasile, le probabili formazioni

SPAGNA (4-2-3-1): Simon; Carvajal, Le Normand, Laporte, Grimaldo; Rodri, Fabian Ruiz; Yamal, Dani Olmo, Nico Williams; Morata. Ct. de la Fuente.

BRASILE (4-2-3-1): Bento; Danilo, Bremer, Beraldo, Wendell; Bruno Guimaraes, Douglas Luiz; Rodrygo, Paquetá, Vinicius Junior; Richarlison. Ct. Dorival Junior.

Spagna-Brasile: orario e dove vederla

Spagna-Brasile è in programma alle ore 21:30 Santiago Bernabeu a Madrid: sarà visibile in diretta streaming in esclusiva su Sky Sport Uno (canale 201) e in streaming su Now e SkyGo. In alternativa sarà possibile seguirla anche sull’App dedicata e scaricabile su ogni piattaforma: pc, tablet e smartphone.