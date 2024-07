Spagna-Inghilterra: Yamal e Mainoo da record, mai successo prima

Spagna-Inghilterra ha già staccato il suo primo record nella storia del calcio delle nazionali. Avendo schierato Lamine Yamal le Furie Rosse e Kobbie Mainoo la nazionale dei Tre Leoni – rispettivamente 17 e 19 anni – è la prima volta che due squadre in finale hanno schierato due giocatori sotto i 20 anni.

17 & 19 – With Spain’s Lamine #Yamal (aged 17) and England’s Kobbie #Mainoo (aged 19) both starting the #EURO2024 final, two teenagers are featuring in the final of a EURO or World Cup final for the very first time. Generation.#Final pic.twitter.com/4LuXak1kOh