Spal Bologna: la capacità di inserimento di Poli

Poli ha chiuso Spal-Bologna con un grande inserimento. Arrivando da dietro, ha preso in controtempo i difensori avversari

Il gol di Poli è stato quello che ha chiuso Spal-Bologna. A prima vista sembra che i difensori se lo siano incredibilmente perso al centro dell’area. Al netto della retroguardia spallina, va però osservato come l’ex Milan faccia un improvviso ed efficace inserimento non facile da leggere per gli avversari.

Lo si vede nella slide sopra, che ritrae il momento del cross di Soriano. Come si vede, Poli arriva da fuori area con grande tempismo. I difensori gli danno le spalle, perché preoccupati da Palacio e Barrow. Di conseguenza, Poli arriva a colpire solissimo da centro area. Sarebbe stato compito di qualche centrocampista seguire il suo movimento.