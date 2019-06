Spal, Floccari verso la permanenza: contatti per il rinnovo

La Spal pensa al rinnovo di Sergio Floccari. Si va verso il prolungamento dell’accordo con l’esperto attaccante

Sergio Floccari potrebbe rinnovare con la Spal. Secondo le ultime indiscrezioni riportate dai colleghi di Tuttomercatoweb, il finale di stagione di altissimo livello giocato con la squadra di Semplici, ha fatto guadagnare il rinnovo all’esperto attaccante.

Floccari, in scadenza di contratto, dovrebbe rinnovare a breve con il club estense. Contatti in corso per il prolungamento. Salvo sorprese, Floccari giocherà un’altra stagione con la maglia della Spal.