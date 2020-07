SPAL, per il dopo Di Biagio si pensa a Iachini: i dettagli

La SPAL starebbe già pensando al dopo Gigi Di Biagio: in pole position per succedergli ci sarebbe Beppe Iachini

La SPAL è matematicamente retrocessa in Serie B dopo tre anni nella massima serie. Gigi Di Biagio difficilmente continuerà a guidare la squadra in cadetteria e per questo la dirigenza spallina si sta guardando intorno per cercare un nuovo allenatore.

Secondo Sky Sport in pole position per raccogliere l’eredità di Di Biagio ci sarebbe Beppe Iachini, che a sua volta non rimarrà alla Fiorentina. L’attuale tecnico viola ripartirebbe con un progetto nuovo e giovane.