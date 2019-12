Petagna non si nasconde: «Il rigore pesava tanto»

Al termine del primo tempo Andrea Petagna ha commentato ai microfoni di Sky Sport il tiro dal dischetto

«Pesava tanto il rigore, venivo da due penalty falliti. Sappiamo quanto sia importante questa gara per noi, per il nostro allenatore. Sono contento per questo provvisorio 0-1. Intensità? Stiamo facendo fatica, ma noi dobbiamo difenderci e continuare su questa strada anche nella ripresa per provare a far male in contropiede»