Leonardo Semplici analizza la sconfitta della sua Spal contro il Brescia, che relega gli estensi all’ultimo posto in classifica. Ecco le sue parole ai microfoni di Sky Sport.

SEMPLICI – «Credo che la squadra in questo momento stia esprimendo delle cose positive, anche oggi avevamo interpretato la partita con la giusta intensità, sicuramente oltre agli infortuni, di cui non parlo, è un momento in cui gli episodi ci girano tutti storti, ad esempio sui rigori sbagliati. Petagna? Due rigori sbagliati potevano darci slancio e serenità, ma così non è ed è inutile piangere sul latte versato».