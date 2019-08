Spal, SEMPLICI: «Il nostro campionato sarà fatto di sofferenza»

Spal, il tecnico Semplici commenta la gara di Bologna: «Posso ritenermi soddisfatto ancora una volta, ma ci sarà da soffrire»

Il tecnico della Spal, Leonardo Semplici, ha parlato dopo la sconfitta di misura rimediata col Bologna. Le sue parole:

«Abbiamo trovato una squadra in salute, ci hanno messo in difficoltà. La partita è stata in bilico fino alla fine, io dico che sono soddisfatto ancora una volta. Sappiamo che bisogna migliorare, ma sappiamo anche che il nostro campionato è fatto di sofferenza. Perdere all’ultimo minuto dispiace».