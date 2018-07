L’Inter vuole Arturo Vidal e continua a trattare con il cileno e con il Bayern Monaco. Intanto arrivano le dichiarazioni di Spalletti

Ieri sera è andata in scena una cena importante in casa Inter. Luciano Spalletti, allenatore nerazzurro, insieme ai suoi collaboratori, ha incontrato Piero Ausilio e Giovanni Gardini per fare il punto sul mercato. Al termine dell’incontro, in cui potrebbe essersi parlato anche di Arturo Vidal, l’allenatore dell’Inter ha così commentato: «I direttori stanno lavorando, certe cose si vanno a definire dopo la preparazione, dopo aver conosciuto la rosa a disposizione. Vrsaljko? E’ un giocatore che ci piace. Ci sono giocatori che servono per coprire i doppi ruoli, perché giocheremo tre partite alla settimana».

Luciano Spalletti ha poi parlato dell’interessamento per Arturo Vidal: «L’anno scorso eravamo pochi, almeno questo dicevate voi, ma era sufficiente. Quest’anno stiamo lavorando per coprire meglio la rosa. Vidal? Non faccio i nomi, dobbiamo sicuramente coprire i doppi ruoli. Io e il mio staff stiamo lavorando sul campo, fuori dal campo ci pensano Ausilio e Gardini. Quali sono i ruoli da coprire? Li sapete anche voi». L’Inter insiste per il cileno del Bayern Monaco e per il suo arrivo sarà necessaria una partenza: Vecino o Joao Mario i candidati.