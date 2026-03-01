Spalletti post Roma Juve: «Contento della reazione, non di altre cose. Se credo al quarto posto? Vi dico questo»

L’allenatore della Juventus, Luciano Spalletti, ha voluto dire la sua dopo il pareggio ottenuto in campionato contro la Roma

Intervenuto nel corso del postpartita di Roma Juventus, il tecnico bianconero Luciano Spalletti ha analizzato così il pareggio ottenuto nel match del 27° turno del campionato di Serie A 2025/26. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Dazn.

REAZIONE – «Se si parla di reazione sì, se si vanno a vedere certe situazioni non sono molto felice. Poi è chiaro che va fatta una valutazione oggettiva, si esce dalla Champions in quella maniera lì con tutto quel fardello di fatica, esclusione e dispiacere perché la squadra aveva fatto bene. Rimettere a posto ste cose qui quando vai sotto è difficile e invece i giocatori l’hanno ripresa».

TIMORI O CI CREDEVA – «Quando avrai 66 anni come me, vedrai che andando lì dentro credi sempre di recuperarla, i cambi li fai per questo e ci credi sempre perchè sto calcio è così, con vampate di entusiasmo. Yildiz oggi ha fatto una partita splendida, Zhegrova ha tirato fuori qualcosa, Boga ha le qualità per tirare sempre fuori qualcosa di importante».

SEGNALI – «Abbiamo giocato di cinque partite tre in inferiorità numerica per tempi interi, per cui li stremano ancora di più. Rientri nello spogliatoio e hai le orecchie abbassate. Sono cose che puoi trovare tutte le parole possibile per alimentare la fiducia, già in questo momento qui ci hanno aiutato i tifosi e quando sono con noi e indossano la maglia diventa meno pesante di quella che è».

SMALTITE LE SCORIE – «Vivo per il quarto posto, vivo per quella posizione lì. Diamogli una forma e io vivo per quella cosa».

GESTIRE MEGLIO – «Noi abbiamo avuto un momento dove ci sono venute troppe cose addosso e non siamo neanche stati fortunati. Io trovo cresciuta in tutti gli aspetti la mia squadra e sono sicuro che faremo un buon finale di stagione».