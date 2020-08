Spezia Frosinone, i liguri sono promossi per la prima volta in Serie A

Lo Spezia è promosso in Serie A per la prima volta nella sua storia: ininfluente la sconfitta contro il Frosinone

Lo Spezia è in Serie A. Per la prima volta nella sua storia il club ligure è promosso nella massima serie: un autentico miracolo sportivo che porta la firma del tecnico Vincenzo Italiano e di una squadra che ha saputo sorprendere tifosi e avversari.

I bianconeri hanno perso 1-0 in casa (gol di Rohden) il ritorno del playoff, ma conquistano la promozione in A in virtù del miglior piazzamento in campionato. All’andata, in terra ciociara, gli Aquilotti si erano infatti imposti con lo stesso punteggio.