Spezia, Gotti: «Dragowski salta il Mondiale. Nzola? Ora tutti vedono le sue qualità»

L’allenatore dei liguri soddisfatto dopo la vittoria ottenuta dal suo Spezia in casa del Verona: le parole in conferenza stampa di Gotti

Le parole di Luca Gotti nella conferenza stampa post Verona Spezia:

DRAGOWSKI – “L’infortunio non è ovviamente lieve, ma non abbiamo la certezza di cosa sia. Il primo effetto è che non andrà al Mondiale. Zoet ha fatto un’ottima partita, così come era successo qualche giorno fa. Questo dà la misura della grande professionalità che ha”

NZOLA – “Non è stato ‘solo’ i due gol, anche una grande prestazione nella partita con continuità. Sempre più persone cominciano a vedere le sue qualità al di là delle reti”