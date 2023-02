Spezia, Gotti: «Nzola torna a disposizione? Ecco cosa ho deciso»

Le parole di Luca Gotti, allenatore dello Spezia, alla vigilia della gara contro l’Empoli. Tutti i dettagli

Luca Gotti ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida tra Empoli e Spezia.

PAROLE – «Mancano tanti giocatori, ovviamente sto pensando a qualche modifica e dovrò farlo. Nzola ed Ekdal hanno fatto qualcosa in campo ieri per la prima volta, oggi li rivediamo: è chiaro che conto di averli con noi per dare il prima possibile il loro contributo ma non ragiono come se domani fosse l’ultima partita prima della fine del mondo. Non mi prendo rischi inutili, perché il percorso deve essere pensato nel medio-lungo termine».