Spezia, Gotti: «Via senza punti ma potevamo metterlo in conto»

Luca Gotti, allenatore dello Spezia, ha parlato dopo la sconfitta della formazione ligure a San Siro contro il Milan

Luca Gotti ha parlato a Sky Sport dopo Milan-Spezia.

SCONFITTA – «Vado via senza punti, così come accaduto in una gara simile come quella con la Fiorentina. Quando si prendono batoste di questo tipo è inevitabile essere delusi. La squadra non si è fatta intimorire da nulla e sta migliorando. Può essere messo in conto il fatto di non portare a casa punti quando quando si gioca qui, ora sta a noi cambiare la nostra sorte».

SALVEZZA – «Il campionato è ancora lunghissimo. Ora pensiamo alle prossime ma c’è ancora tanto da poter giocare. Dobbiamo giocare le partite con un’identità precisa di squadra e così nel lungo tempo le cose possono prendere pieghe diverse».