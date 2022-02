Spezia, Pecini: «Ci siamo compattati come squadra. Gyasi? Rinnovo con vista mercato»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Riccardo Pecini ha parlato ai microfoni di Tuttosport sulla stagione e sul mercato dello Spezia. Le sue parole:

Riccardo Pecini ha parlato ai microfoni di Tuttosport sulla stagione e sul mercato dello Spezia. Le sue parole:

SPEZIA – «Ci siamo compattati e siamo cresciuti in questo periodo. Non siamo nella situazione di adagiarci, perché non vedo squadre che possono crollare come il Benevento lo scorso anno».

GATTI – «Ne avevo parlato a lungo con Angelozzi. Offrii il giusto e la possibilità di lasciarlo ma ci chiesero subito cifre elevate e poi scommisero sul giocatore. Ci aveva visto bene».

GYASI – «Con lui siamo vicini al rinnovo, con un accordo che prevede la possibilità di cederlo in estate, forse al Sassuolo se lo volessero ancora».

PROVEDEL – «Lo vorremmo tenere con noi».

MAGGIORE – «Gli abbiamo avanzato una proposta di rinnovo di quattro anni».

DIFESA – «Erlic tornerà al Sassuolo, Nikolau ha richieste importanti. Reca e Bastoni possono trovare ottime collocazioni. Holm invece, è un nazionale svedese U21 e anche se ha richieste dal Wolfsburg tornerà con noi perché è pronto per la Serie A».