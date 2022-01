Spezia, Pecini: «La Sampdoria ha avuto tanti problemi esterni, si riprenderà presto»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Riccardo Pecini ha parlato in vista del match contro la Sampdoria, soffermandosi anche sul ritorno in blucerchiato di Marco Giampaolo. Ecco le dichiarazioni del dirigente dello Spezia.

SAMPDORIA – «La presenza della Samp in fondo alla classifica è temporanea. Dimostra più che altro che in un ambiente serve equilibrio, tranquillità e lavoro. Hanno avuto troppi problemi esterni per avere un percorso lineare in campo. Sono sicuro che riprenderanno a marciare, spero solo lo facciano dopo la sosta».

GIAMPAOLO – «E’ innamorato della Samp e del suo ambiente. Trova tanti che ha già allenato, quindi dal punto di vista tecnico ha più di una garanzia. Conoscono i suoi concetti di gioco e credo che sarà a suo agio nell’inserirsi con la rosa disponibile».

MILAN-SPEZIA – «L’episodio è clamoroso ed è normale che a livello mediatico ottenga tanta attenzione. Però ho visto uno Spezia che è entrato in campo sapendo che non partiva battuto perché il Milan avrebbe lasciato degli spazi. Una squadra più matura insomma – ha concluso -, che ora deve confermarsi. Non siamo un gruppo che può permettersi di rilassarsi, altrimenti torniamo quelli di due mesi fa».