Spezia, Semplici: «Abbiamo dato una piccola soddisfazione a…»

Le parole di Leonardo Semplici, allenatore dello Spezia, dopo il pareggio per 2-2 contro l’Udinese. I dettagli

Leonardo Semplici ha parlato in conferenza stampa dopo Udinese-Spezia.

PAROLE – «Mi ero raccomandato con i ragazzi certe cose, siamo partiti bene, siamo riusciti a metterli in difficoltà sbloccando la gara e non siamo riusciti a segnare subito il secondo. Quando poi concedi certe occasioni è normale poter andare in difficoltà contro una squadra come l’Udinese. La mia squadra però deve provare sempre a fare queste partite, andati sotto abbiamo provato a fare alcune cose inserendo ragazzi come Maldini, siamo riusciti a pareggiarla, non a vincerla ma va bene così. Dopo solo due allenamenti non era facile, ringrazio i tanti tifosi venuti fin qua, gli abbiamo dato una piccola soddisfazione».