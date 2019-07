Spinazzola: «Fonseca? Lavora come Gasperini. Su Allegri…» – VIDEO

Spinazzola parla dei suoi ultimi allenatori: «Fonseca lavora molto come Gasperini. Allegri è un grande tecnico e gestore»

Nella giornata in cui Leonardo Spinazzola si è presentato da calciatore della Roma non poteva mancare un suo pensiero sugli allenatori che l’hanno avuto in gestione. L’ex Juve si è soffermato anche sulle differenze e analogie tra Fonseca, Gasperini e Allegri:

«Mister Fonseca lavora molto come Gasperini. Ho ritrovato molte idee di gioco e sono ottime idee. Mentre Allegri è un grande tecnico e un grande gestore, mi sono trovato benissimo con lui».