Spinazzola: «Vincere aiuta a vincere, lavoriamo molto duramente per il nostro obiettivo»

Le parole di Leonardo Spinazzola, centrocampista del Napoli, dopo la vittoria ottenuta dai partenopei in casa contro la Juve

Leonardo Spinazzola ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria del Napoli contro la Juve. Di seguito le sue parole.

COSA E’ CAMBIATO NELLA RIPRESA – «A fine primo tempo ci siamo detti di abbassare un pochino Lobotka per eludere il loro pressing. Così abbiamo trovato spazi con i terzini che si aprivano e una maggiore partecipazione di tutti alla fase offensiva. Vincere aiuta a vincere e il successo di Bergamo ci ha consentito di lavorare meglio in settimana. E vi posso assicurare che lavoriamo molto e duramente. Non a caso la domenica riusciamo ad andare a duemila fino al 95′.».

ATMOSFERA IN SETTIMANA – «Abbiamo un allenatore che è sempre sul pezzo, è impossibile andare piano quando è così. Abbiamo caricato tanto in questo giorni, mentalmente siamo pronti e andiamo in campo sempre per divertirci».