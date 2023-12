Spinelli: «Credo che al 90% lo scudetto sarà dell’Inter»

Aldo Spinelli, ex presidente di Genoa e Livorno, ha parlato a Tuttosport della lotta scudetto nel campionato di Serie A

SCUDETTO – «Credo che al 90 per cento lo Scudetto sarà dell’Inter. Per quello che ha fatto vedere finora è una potenza senza eguali. Credo che la Juve potrà lottare nella prossima stagione, anche se alla lunga non giocare le coppe potrebbe aiutarla. Ora però l’Inter va a mille all’ora e mi sembra imbattibile, come il Napoli lo scorso anno».