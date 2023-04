Sporting Lisbona, Amorim: «Dovremo essere perfetti per entrare nella storia»

Ruben Amorim, allenatore dello Sporting Lisbona, ha parlato in conferenza stampa in vista della partita contro la Juventus

Ruben Amorim, allenatore dello Sporting Lisbona, ha parlato in conferenza stampa in vista della partita contro la Juventus in Europa League. Le sue dichiarazioni:

BATTERE LA JUVE – Dovremo essere perfetti e la Juventus non nella sua forma migliore. Noi veniamo da un momento buono e molte vittorie. Abbiamo fatto un pareggio e poi preso tre gol dal Casa Pia subendo pochi tiri, anche la Juve viene da un paio di risultati frustranti. Ma è la Juventus che deve vincere, noi dobbiamo restare concentrati. Loro muovo bene le linee e hanno più esperienza dell’Arsenal.

PAROLE PRESIDENTE – Se l’ha detto lui noi dobbiamo cercare di confermare le sue parole. Noi ci dobbiamo credere di più perché abbiamo eliminato l’Arsenal, ma questa è una partita diversa. Crediamoci ma facendo un passo dopo l’altro. La Juve ha più responsabilità di noi, sono loro a dover vincere.

MAI VINTO IN ITALIA – È un’opportunità, sappiamo quanta qualità hanno e abbiamo visto molte delle loro partite. Possiamo entrare nella storia, sono una squadra diversa dal passato e hanno un tecnico con grande esperienza. Sarebbe bellissimo batterli domani ma è una competizione che prevede andata e ritorno.

CONTINUA SU JUVENTUS NEWS 24