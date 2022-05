Squalifica Verre, il centrocampista dell’Empoli salta la gara con l’Inter

Squalifica Verre, il centrocampista in forza all’Empoli sarà costretto a saltare il match di settimana prossima contro l’Inter

Brutte notizie per l’Empoli, visto che al 60′ del match contro il Torino gli azzurri sono rimasti in 10 per l’espulsione di Verre.

Il centrocampista, dopo controllo al VAR, è stato mandato sotto la doccia in anticipo per un intervento con il piede a martello su Pellegri. Salterà quindi il prossimo match con l’Inter in programma venerdì.