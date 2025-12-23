Stadio Roma, consegnato il progetto definitivo: i prossimi passi per la costruzione dell’impianto. Ecco tutti i dettagli

Stadio Roma, consegnato il progetto definitivo: passo decisivo verso Pietralata. Le ultime sul club giallorosso e sull’impianto

È una giornata destinata a entrare nella storia del club giallorosso. La Roma ha annunciato ufficialmente la consegna del progetto definitivo del nuovo stadio della Roma, che sorgerà nell’area di Pietralata. Un traguardo fondamentale nel percorso che porterà alla realizzazione di un impianto moderno, sostenibile e pensato per il futuro della città e dei suoi tifosi. Il deposito del PFTE (Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica) rappresenta infatti uno snodo chiave prima dell’avvio della fase esecutiva.

Nel comunicato diffuso dal club, la Roma sottolinea come lo stadio della Roma sia concepito non solo come un impianto sportivo, ma come un’opera strategica per lo sviluppo urbano della Capitale. L’importanza del progetto, per dimensioni e caratteristiche innovative, ha già portato all’inserimento dello stadio di Pietralata tra le strutture potenzialmente idonee a ospitare alcune gare di UEFA Euro 2032, confermando il respiro internazionale dell’iniziativa.

Stadio Roma, architettura iconica e cuore giallorosso

Il nuovo stadio della Roma sarà caratterizzato da elementi fortemente identitari. Su tutti, spicca la Curva Sud monumentale, destinata a diventare la più grande d’Europa e simbolo assoluto della passione romanista. Un settore pensato per valorizzare il tifo, l’atmosfera e il legame storico tra squadra e sostenitori.

Dal punto di vista architettonico, il progetto unisce tradizione e modernità: linee contemporanee ispirate alla storia romana, materiali innovativi e una forte integrazione con il territorio circostante. Lo stadio non sarà vissuto solo nei giorni di partita, ma offrirà spazi multifunzionali, aree di aggregazione e servizi pensati per essere fruibili tutto l’anno.

Mobilità, sostenibilità e impatto urbano

Grande attenzione è stata riservata anche agli aspetti infrastrutturali. Il progetto dello stadio della Roma prevede interventi mirati su mobilità e servizi, con l’obiettivo di migliorare l’accessibilità dell’area di Pietralata e ridurre l’impatto ambientale. Sostenibilità ed efficienza energetica sono al centro della visione del club, che punta a creare un polo sportivo e sociale di riferimento per la città.

La Roma ha voluto ringraziare pubblicamente il sindaco Roberto Gualtieri e tutte le istituzioni coinvolte, sottolineando la collaborazione costante che ha reso possibile questo avanzamento decisivo. La consegna del progetto definitivo avvicina ora l’inizio dei lavori e rafforza l’ambizione di dotare la Capitale di uno stadio della Roma all’altezza della sua storia.

Il futuro della nuova casa giallorossa non è mai stato così vicino.