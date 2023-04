STATS – Udinese, Udogie è pronto per il Tottenham

In questi giorni Destiny Udogie ha fatto notizia per un incidente alle 3 di notte con la sua Mercedes. Ma il suo rendimento…

In questi giorni Destiny Udogie ha fatto notizia per un incidente alle 3 di notte con la sua Mercedes. Un evento che non gli ha impedito di scendere in campo per l’allenamento e che lo vedrà schierato a sinistra nel 3-5-2 con cui Sottil si presenterà a Roma domenica sera. Tutto si è limitato quindi a un po’ di spavento e a un comunicato della società, che nel rispetto del regolamento interno ha deciso di sanzionarlo con una multa.

A proposito del suo rendimento in campo, come si sta profilando la stagione che a fine stagione finirà il suo prestito all’Udinese e andrà ad accasarsi in Premier League? Fu proprio il rendimento della scorsa stagione a convincere il Tottenham a puntare su di lui. Convinti, probabilmente, dalla personalità di un classe 2002, capace di interpretare le partite in maniera totale, senza alcun risparmio e con una forte incidenza nella manovra della squadra. Osserviamo alcuni numeri riguardanti il confronto tra i due campionati in maglia bianconera.

Udogie l’anno scorso ha disputato 35 partite in Serie A. Una quota che nel 2022-23 ormai non riuscirà più a toccare, anche se ci potrà andare molto vicino. Può invece superare anche in maniera sensibile il minutaggio perché nelle 9 partite che restano c’è tutto il tempo per colmare il gap di “soli” 314 minuti. Effetto di una maggiore titolarità avuta in questa stagione: di fatto Destiny è diventato una pedina irrinunciabile dello scacchiere del mister.

E la riprova è anche nella partecipazione al gioco: oggi ha quasi toccato l’8% dei palloni giocati dalla squadra, l’anno la percentuale era inferiore e si attestava sul 6,4%. Sembra poco, invece è piuttosto sensibile: con ancora tante gare da giocare, il numero dei tocchi di quest’anno è praticamente già pari a quello registrato un anno fa. Concludendo: a Londra si troveranno un giocatore sensibilmente cresciuto e non era così scontato, alla sua età sono tanti quelli che si perdono in provincia quando sanno che li aspetta una metropoli.