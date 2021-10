Sterling: «Euro 2020? La gente ci fa i complimenti ma ha vinto l’Italia»

Raheem Sterling ha parlato della finale di Euro 2020: ecco le dichiarazioni dell’attaccante inglese sulla sconfitta con l’Italia

Raheem Sterling ha parlato ai microfoni di Sky Sports UK della finale di Euro 2020. Le sue parole.

«Ci sono sempre persone che si congratulano con noi ma non c’è molto da congratularsi perché non abbiamo vinto. Questo è il bello della nostra squadra: non solo giochiamo bene e diamo spettacolo, ma volevamo davvero conquistare il trofeo e questa è la nostra mentalità oggi. In questo modo siamo arrivati in finale e ora vogliamo vincere».