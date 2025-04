Sticchi Damiani: «Cerchiamo sempre di essere al fianco della squadra, specie in partite del genere: è il calcio di provincia»

Le parole di Saverio Sticchi Damiani, presidente del Lecce, prima del calcio d’inizio della partita dei salentini contro la Juve

Saverio Sticchi Damiani ha parlato ai microfoni di DAZN prima del calcio d’inizio di Juve Lecce. Di seguito le sue parole.

PARTITA – «Ogni sfida di questo campionato per noi è un’impresa e l’affrontiamo sempre così, poi questo campo è di una difficoltà massima contro una Juventus che mi sembra che stia bene, però è un momento bruciale del campionato in cui ogni sfida può essere quella giusta per fare i punti mancanti per la salvezza, quindi ce ne giocheremo tutte allo stesso modo da qui alla fine».

VICINANZA ALLA SQUADRA – «Sì, è proprio così, noi cerchiamo io in prima persona come presidente, tutta la proprietà, i dirigenti, noi stiamo sempre accanto alla squadra, trascorriamo tantissimo tempo con l’allenatore, con i giocatori, è una peculiarità del calciopenso di provincia, in particolare a Lecce, dove questo presupposto non può mai mancare, quindi oggi i giocatori vedono che c’è sempre la proprietà vicina, anche in una trasferta così complicata, anche in un momento difficile, e penso e credo lo apprezzi».

SALVEZZA – «Per come la vedo io, la storia di Lecce è fatta, parlo della storia di Serie A, anche di campionati, per fortuna non con me, ma di campionati in cui Lecce magari era già in retrocesso nel girone d’andata. Il fatto di essere qui in Corsa alla 32esima giornata per noi è un privilegio, che ci giochiamo con la voglia di aggiungere un altro tassello, sarebbe il terzo consecutivo, tre salvezze nella storia di Lecce non è mai accaduto. Quindi dico sempre ai ragazzi e a tutti di vivere questa come una grande opportunità rispetto a qualcosa che è estremamente grande. Quando si prova a fare una grande impresa bisogna godersela sperando che riesca e sapendo che se non è riuscita, era comunque, pur sempre, si stava giocando per l’impresa».