L’ex San Paolo Donizete: “Ho venduto la medaglia d’oro per la droga”

L’ex giocatore del San Paolo, Donizete, vincitore del Mondiale per Club contro il Liverpool ha venduto la sua medaglia per la droga

Flavio Donizete, ex giocatore del San Paolo, ha parlato a Globoesporte. Un racconto sulla sua vita passata e su cosa gli è successo dopo aver vinto il Mondiale per Club contro il Liverpool nel 2005. Entrato nel tunnel della droga è arrivato a perdere tutto. Le sue parole:

«Ho venduto la medaglia d’oro vinta per comprarmi la droga, per 7000 reais. L’ho sprecato tutto per la cocaina. Più soldi avevo e più droga cercavo. Ho cominciato a perdere tutto il resto quando ho capito che per me era diventata la cosa più importante. Per fortuna ho sempre avuto la mia famiglia accanto, l’unica cosa che non ho perso. Ho smesso di giocare a calcio dopo un infortunio al ginocchio e poi c’era la cocaina».

Dopo il periodo buio, è arrivata la luca. Quella della disintossicazione. Ora Donizete fa il giardiniere e ed è riuscito a riprendersi la medaglia d’oro che aveva venduto. I rimorsi, però, quelli ci sono ancora: «La droga mi ha distrutto, aver provato la cocaina è il mio rimpianto maggiore».