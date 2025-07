Stramaccioni salva due ragazze in mare: «Non sono un eroe, l’ho fatto per istinto»

Andrea Stramaccioni ‘eroe per caso’: in vacanza in Puglia ha salvato due ragazze in mare: «Non sono un eroe, ho fatto come se ci fosse un famigliare»

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, Andrea Stramaccioni, ex allenatore dell’Inter e ora opinionista e seconda voce di DAZN per la Serie A, si è reso protagonista di un gesto eroico durante le vacanze in Puglia, salvando due ragazze di Bolzano, di 17 e 19 anni, in difficoltà nel mare agitato del Gargano.

Il 28 luglio, nella Baia di Sfinale, tra Peschici e Vieste, Stramaccioni ha notato un’agitazione insolita in riva al mare. Era sotto l’ombrellone con la famiglia quando ha visto persone accalcarsi e sentito un bagnino fischiare insistentemente. «C’erano due ragazze che urlavano e sbracciavano. Ho capito subito il pericolo e mi sono lanciato in acqua», ha raccontato.

Le condizioni erano difficili: mare mosso, onde forti e una conformazione della baia che amplificava la corrente. Il bagnino, Antonio, era già in acqua ma senza attrezzature. «Mi ha detto di andare dalla ragazza più grande, lui avrebbe aiutato l’altra». La prima ragazza era in panico: «Le ho detto di stare calma, che in cinque minuti sarebbe finita». Dopo averla portata in salvo, Stramaccioni si è accorto che l’altra era in difficoltà estrema: “Andava giù, aveva bevuto molta acqua, era terrorizzata”.

Il salvataggio è diventato una lotta contro il tempo. «La ragazza mi trascinava, pensava che sarebbe morta. L’ho convinta a fidarsi: le ho indicato una piccola insenatura tra gli scogli e l’ho spinta lì, finendo sott’acqua. Ho perso l’orientamento, sono finito contro gli scogli, poi mi hanno lanciato una corda. Era salva. L’ho capito solo quando sono arrivato a riva».

Stramaccioni ha riportato ferite a braccia e gambe, ma la paura più grande è arrivata dopo. «Mio figlio piangeva e mi ha chiesto: ‘Papà, e se fossi morto?’». L’ex tecnico minimizza: «Non sono un eroe. Ma in quel momento ho agito come se in acqua ci fosse stata la mia famiglia».

Per il gesto, la Guardia Costiera gli ha donato la simbolica maglia rossa dei bagnini. «Lo racconto solo per ricordare una cosa: il bene più importante è uno solo, la vita».