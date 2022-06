Suarez Fiorentina, c’è anche il River Plate sull’uruguaiano. La sua preferenza

Suarez Fiorentina, anche il River Plate sulle tracce dell’attaccante uruguaiano rimasto svincolato. Ecco qual è la sua preferenza

Stando a quanto riportato da Tuttosport, la Fiorentina deve fare i conti con la concorrenza del River Plate per Luis Suarez, al momento svincolato e in cerca di una nuova squadra.

L’uruguaiano preferirebbe rimanere comunque in Europa, con il ritorno in Sud America rimandato soltanto dopo il Mondiale in Qatar.