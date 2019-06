Suarez: «Morso a Chiellini? Pensavo che la mia carriera fosse finita»

Luis Suarez torna a parlare del morso a Chiellini. L’attaccante uruguaiano ammette l’errore a 5 anni di distanza

Luis Suarez, attaccante dell’Uruguay e del Liverpool, riavvolge il nastro e torna a parlare dell’episodio del morso a Chiellini, passato ormai alla storia e che risale al Mondiale del 2014.

Ecco le sue parole a Fox Sports Uruguay: «Mia moglie mi chiedeva cosa fosse successo, le dicevo che era stato solo uno scontro, non accettavo la realtà e fu un grosso errore. Mi sono rivolto agli psicologi e mi ha aiutato molto. Ho sofferto e sono stato male. Avevo firmato col Barcellona e non ci fu nemmeno una presentazione, pensavo che la mia carriera fosse finita. Quando il Barça mi chiamò per la firma, piansi tutto il giorno».