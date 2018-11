Il vice presidente dell’Inter, Javier Zanetti, ha parlato dei fatti spregevoli riguardanti la finale di ritorno del Superclasico

Javier Zanetti, vice presidente dell’Inter nonché ex capitano dell’Argentina, è stato intercettato dai microfoni di Radio Rai Uno nel corso della trasmissione “Radio Anch’io Sport”. Nel corso della diretta, Zanetti si è espresso sulla finale di ritorno del Superclasico tra River Plate e Boca Juniors: «Mi dispiace tantissimo vedere queste immagini. Arrivare alla finale con queste squadre era bellissimo ma non poter giocare per un atto di violenza è assurdo, mi dispiace anche per la figura che stiamo facendo davanti al mondo. Ancora una volta vince la violenza. Invece di parlare di calcio ci tocca parlare di questi episodi qui. Io credo che non ci fossero i presupposti per giocare ieri. I giocatori del Boca non stavano bene sia fisicamente che mentalmente, non sarebbe stata una partita corretta. La situazione politica in Argentina? Secondo me non è un problema di tifo, ma di società che l’Argentina si porta dietro da tanti anni. Io lo vivo nel quotidiano perché parlo con gli educatori tutti i giorni. E’ un problema di educazione che si riflette nel comportamento delle persone. Tutto il mondo aspettava questa partita, ma purtroppo ha vinto la violenza».