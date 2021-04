Superlega, Figo: «Mossa avida e insensibile. Non c’è cura dei tifosi»

L’ex centrocampista Luis Figo ha commentato la creazione della nuova Superlega Europea: le sue dichiarazioni

«Questa cosiddetta SuperLega è tutt’altro che Super. Questa mossa avida e insensibile significherebbe un disastro per le nostre fondamenta, per il calcio femminile e per la comunità calcistica in generale solo per servire i proprietari egoisti, che hanno smesso di prendersi cura dei loro tifosi già molto tempo fa, e il completo disprezzo per i meriti sportivi. Tragico».