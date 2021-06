Superlega: quando può arrivare la sentenza. C’è la possibile data dopo l’indagine aperta contro i tre club

Secondo quanto riferito da Repubblica.it, tra martedì e mercoledì potrebbero esserci delle novità legate alla sentenza contro Juve, Real Madrid e Barcellona, i tre club che non hanno abbandonato il progetto Superlega contro i quali è stata aperta un’indagine disciplinare dall’Uefa.

Alle porte c’è l’inizio dell’Europeo, per cui la volontà dell’organo europeo è di non sovrapporsi con l’imminente via libera della competizione. Si tratterà solamente del primo grado di giudizio: parziale. Nel caso di squalifica, i club farebbero ricorso.

