ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Supryaga: «Felice di essere alla Sampdoria. Restiamo in Serie A». Le dichiarazioni del nuovo attaccante della Sampdoria

Il nuovo attaccante della Sampdoria, Vladyslav Supryaga, si è presentato ai canali ufficiali della società: le sue dichiarazioni.

DICHIARAZIONI – «Sono rimasto molto contento per l’accoglienza che mi è stata riservata. Non me l’aspettavo ed è stata una bella sorpresa. Alla Samp mi hanno voluto fortemente e sono davvero felice di essere arrivato in questo club. Mi piace la squadra, ho guardato tante partite. E, per quello che ho visto, mi piace anche la città».

MIKHAILICHENKO – «So che è diventato un campione qui e cercherò di non deluderlo. Io sono un attaccante veloce al quale piace avere spazi, ma gioco bene con i palloni alti e spero di essere d’aiuto alla squadra. Sono un ragazzo molto tranquillo, mi piace giocare a tennis e stare in casa. Il mio idolo calcistico direi che è Cristiano Ronaldo. Il sette infatti è il mio numero preferito e anche lui gioca con il 7».

OBIETTIVI – «Voglio aiutare la squadra a restare in Serie A e cercherò di segnare più gol possibili per raggiungere questo obiettivo. Voglio salutare tutti i tifosi della Sampdoria e tutti i connazionali che mi seguono.».