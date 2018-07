Il Milan presenterà la nuova maglia venerdì. Circola una foto Puma senza Suso e Donnarumma: indizi di mercato?

Indizi di mercato direttamente dalla presentazione della nuova maglia? Il Milan si interroga sul futuro ma nel frattempo si prepara al lancio della nuova maglia che sarà griffata Puma. Niente più Adidas dunque per i rossoneri. Venerdì prossimo la presentazione ma nel frattempo è comparsa in rete una pubblicità che ha lanciato l’allarme tra i tifosi milanisti: è spuntata una foto della nuova campagna rossonera e tra i testimonial spicca l’assenza di due importanti elementi, Suso e Donnarumma.

Tifosi in apprensione sui social: Suso e Donnarumma andranno via? Il Milan avrebbe scelto come testimonial Leonardo Bonucci (tante le voci di mercato sul suo conto) ma anche Jack Bonaventura e Hakan Calhanoglu, oltre a Patrick Cutrone e Alessio Romagnoli. Su Suso ci sono alcuni grandi club spagnoli (ha una clausola da 38 milioni), su Donnarumma invece ci sono Chelsea e Liverpool.