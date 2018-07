Il Milan cambia stile, vestirà Puma: presentazione il 6 luglio

Le casacche del Milan, dalla stagione 2018/2019 non saranno più marcate Adidas bensì Puma

Quello tra Adidas e Milan è stato un binomio, vincente, durato per 23 anni. Quest’ultimo si è interrotto ieri, e da oggi, 1 luglio, è la Puma lo sponsor tecnico del Diavolo. Una scelta ponderata già mesi fa e diventata ufficiale in questi minuti, con il tweet della società: «A new Milan». Sarà, dunque, un nuovo Milan, con addosso colori rossoneri cuciti e disegnati diversamente. Come lo scopriremo il prossimo 6 luglio, data di presentazione della nuova maglia.

Come di consueto, online girano già le prime bozze della casacca rossonera che Lucas Biglia e compagni indosseranno a partire dal prossimo mese di agosto, ma restano tali. C’è attesa, dunque, per scoprire il nuovo volto del Milan, il cui nuovo binomio con la Puma magari poi porterà a nuovi livelli, parafrasando l’hashtag che accompagna la nuova campagna pubblicitaria dell’azienda. E chissà che tale partnership non si riveli feconda anche per il mercato, magari facilitando il trasferimento di uno o più uomini immagine della Puma in rossonero. Dopo le tante novità negative in casa rossonera, finalmente una che allieta la platea rossonera. E chissà porti doni dal mercato, perchè più che la maglia conta chi la indossa.