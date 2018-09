Suso, triplo traguardo: 100 presenze, gol e nuovo contratto

Suso ha un triplo traguardo: vuole festeggiare le 100 presenze, magari con un gol. Poi il rinnovo del contratto

Suso non ha ancora trovato il primo gol stagionale ma contro l’Atalanta ha lasciato intravedere dei segnali di crescita incoraggianti. Il giocatore del Milan ha messo a referto due assist importanti per i gol di Higuain e Bonaventura e stasera, in occasione della sfida del Castellani contro l’Empoli, festeggerà le 100 presenze con il Milan e spera di regalarsi un gol, anche per non far rimpiangere Gonzalo Higuain, non convocato per un infortunio.

«Dite che gli manca il gol? Questo lo mette a disagio, è vero, ma deve solo continuare così. La sua interpretazione dei match mi soddisfa, metterei la firma se compensasse sempre l’assenza di reti con due assist, come ha fatto con l’Atalanta» ha detto ieri in conferenza stampa Gennaro Gattuso. L’ultima rete risale al 4 febbraio scorso, contro l’Udinese. Il giocatore si è dedicato più alla ricerca del passaggio vincente per i compagni ma ora spera di tornare al gol. Un gol che potrebbe essere uno slancio anche per il rinnovo. Secondo La Gazzetta dello Sport infatti, il giocatore vuole rimanere e Leonardo ha mostrato all’entourage di Suso la volontà di procedere assieme togliendolo dal mercato. L’accordo non c’è ancora perché non esiste una vera e propria trattativa ma l’argomento verrà affrontato molto presto.