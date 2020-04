Suso: «Se c’è un 1% di rischio, meglio non continuare. Il riscatto…»

Suso ha lasciato il Milan a gennaio per approdare il Siviglia: ecco le sue parole sul riscatto e sull’emergenza Coronavirus

Suso si trova bene al Siviglia e lo dice ai microfoni di Radio Marca Sevilla. Lo spagnolo è in prestito con diritto di riscatto dal Milan.

CORONAVIRUS – «Non sono d’accordo a terminare la Liga a tutti i costi per una serie di interessi: bisogna fare un piccolo sforzo tutti. Non è logico che noi dobbiamo giocare ed essere concentrati, chiusi in un hotel. Se c’è un 1% di rischio, meglio non continuare».

RISCATTO – «Se si finisce in Champions c’è la possibilità di continuare sicuramente, ma ci sono anche molte altre opzioni. A livello personale non posso essere più felice, Abito a Montequinto, molto vicino alla famiglia, che dista cento km ed è qui».