Mattias Svanberg, talento svedese del Bologna, ritrova in nazionale Zlatan Ibrahimovic: ecco la domanda del centrocampista

Mattias Svanberg è stato convocato nella nazionale svedese dopo la grande stagione con il Bologna. Compagno di nazionale sarà Zlatan Ibrahimovic, accostato fortemente al Bologna prima di firmare col Milan. Le sue parole a La Gazzetta dello Sport.

«Come lui non c’è nessuno. Adesso che ce l’ho qui, in nazionale, una delle prime cose che gli chiederò è ‘Perché non sei venuto a Bologna? Ti saresti trovato bene».