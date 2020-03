Szczesny svela: «Ronaldo ci ha regalato un iMac, anche se abbiamo aspettato 2 mesi…»

Simpatico aneddoto raccontato da Szczesny: il portiere ha raccontato un regalo che CR7 ha fatto a tutti i compagni

Wojciech Szczesny ha raccontato un simpatico aneddoto su un regalo fatto da Cristiano Ronaldo alla squadra dopo l’espulsione subita contro il Valencia. Le sue parole a Foot Truck.

«Ai tempi di Allegri avevamo una regola, in caso di espulsione avremmo dovuto sdebitarci con i compagni. È per questo che tutti abbiamo un iMac. Ce lo ha regalato Cristiano dopo il rosso di Valencia, anche se abbiamo dovuto aspettare quasi due mesi, perché continuava a dire che non aveva fatto nulla».