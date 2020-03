Taglio stipendi Barcellona: il silenzio dei senatori fa rumore

Taglio stipendi Barcellona: continua a tenere banco in casa blaugrana la questione relativa agli ingaggi e alla riduzione

Il Barcellona si è esposto con i propri atleti: coloro che militano in sezioni professionali avranno un taglio del 70% dello stipendio, mentre per il calcio di base è previsto un decurtamento fino al 30%.

Come riportato da AS, però, manca l’accordo con i senatori della squadra di Setien. Fa rumore infatti il silenzio di Lionel Messi, Piqué, Busquets e Sergi Roberto sulla questione relativa al taglio per l’emergenza Coronavirus.