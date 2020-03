Taglio stipendi giocatori, Cerezo: «All’Atletico Madrid nessun problema»

Il presidente dell’Atletico Madrid, Enrique Cerezo, ha parlato della possibile riduzione degli stipendi dei giocatori

Enrique Cerezo, presidente dell’Atletico Madrid, ha parlato a Radio Marca del possibile taglio degli stipendi della rosa dei Colchoneros. Queste le sue parole.

«Credo che non avremo problemi né coi giocatori né con lo staff tecnico. Simeone e la squadra saranno sempre all’altezza della situazione». Nessun dubbio, quindi, per il presidente dell’Atletico Madrid su un argomento che tanto sta facendo discutere in Italia.