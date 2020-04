Taglio stipendi Monza: i calciatori percepiranno il 50% per il mese di marzo

Il Monza si accorda con i propri giocatori e prende provvedimenti: taglio degli stipendi per il 50% di tutti i calciatori

Il Monza dà l’esempio anche in Serie C e prende provvedimenti per l’emergenza Coronavirus. Il club di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani, amministratore delegato della squadra, hanno trovato l’accordo con i giocatori per il taglio degli stipendi.

Come riportato dall’ANSA, i calciatori brianzoli percepiranno soltanto il 50% dello stipendio per il mese di marzo. Iniziativa lodevole del club di Berlusconi, in questa complicata emergenza.