Taglio stipendi Napoli, De Laurentiis congelerà gli ingaggi: il presidente dei partenopei attenderà gli sviluppi sull’eventuale ripartenza

Aurelio De Laurentiis ha deciso di congelare gli ingaggi fino alla ripresa del campionato. Il numero uno del Napoli, infatti, non ha ancora deciso come procedere sull’eventuale taglio degli stipendi, come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

Il presidente – si legge – aspetta di capire se il campionato ripartirà. Ma è molto difficile che si arrivi ad un accordo collettivo con tutti il gruppo dei calciatori azzurri.