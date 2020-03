Taglio stipendi, Zenga: «Juve? Noi l’abbiamo fatto già il 3 marzo»

Walter Zenga, allenatore del Cagliari, ha parlato della situazione relativa al taglio degli stipendi: ecco le sue parole

Walter Zenga, allenatore del Cagliari, ha parlato delle tematiche dell’emergenza Coronavirus ai microfoni di Radio Rai 1.

TAGLIO STIPENDI – «Mi spiace che ci stiamo focalizzando sui soldi e non sul reale problema di tutto, quello di risolvere questo brutto momento. Se l’ente per cui lavorate vi taglia gli stipendi mi dispiace per voi, ma non è la priorità. E’ una cosa secondaria e vi spiego una cosa: nel mio contratto c’è una clausola di buonsenso che riguardava questo periodo, le persone intelligenti fanno così. Io e Giulini quello che ha fatto la Juventus l’abbiamo fatto il 3 di marzo. Leggo di tavole rotonde tra club e AIC… mi sembrava corretto che queste cose venissero pensate un po’ prima».

RIPRESA SERIE A – «Sono ottimista di natura, in questo momento sarebbe crearsi un alone di negatività intorno e non vedere la fine. Mi sembra difficile ipotizzare e prevedere una data, soprattutto perché la situazione non è delineata. La problematica è che si può tranquillamente sforare se le leghe trovano un accordo con la FIFA e le varie federazioni, senza dimenticare che la priorità è tornare alla vita».